Safranbolu TSO'dan yeni yıl mesajı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar ve Meclis Başkanı Cengiz Ünal, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Acar, mesajında, sevinçleriyle, üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla girmenin heyecanını ve umudunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni bir yılın yeni heyecan, yeni umutlar demek olduğunu ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Daha mutlu, daha huzurlu ve daha müreffeh yaşam umuduyla yeni bir yıla giriyoruz. Ülkemiz gibi tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele dolu bir 2020 yılı geçirdik. Maddi ve manevi yönden zorluklar yaşadık. Pandemi dolayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Hasta olanların da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. 2021 yılında salgından kurtularak, ekonomimizin büyümesi ve sosyal hayatımızın da eski neşeli günlerine dönmesini arzu ederek herkesin yeni yılını kutlarım."

TSO Meclis Başkanı Ünal da hayata dair acı ve tatlı olayları, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Her yılın yeni umutlarla geldiğini aktaran Ünal, şu ifadelere yer verdi:

"Temennim 2021 yılında 2020 yılının getirdiği tüm olumsuzlukların son bulması. Dünya yaklaşık olarak bir yıldır son yüzyılın en büyük sağlık sorunu ile karışı karşıya. Çin’in Wuhan şehrinde çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs, tüm ülkelere başta sağlık ve ekonomi olmak üzere pek çok sıkıntılar yaşattı ve yaşatmaya da devam ediyor. Devletimiz salgının çıktığı ilk günden itibaren bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatmamız için sıkı tedbirler aldı. Bu süreçte her daim vatandaşımızın yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bu süreçte grev yapan herkese sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum. Aşı çalışmalarıyla birlikte içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı sürecin yavaş yavaş sona ereceğini düşünüyorum. Yeni bir yıl bizlere geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat veriyor. Hiçbir başarı kalıcı değildir. Yeni ve daha büyük başarılar elde edebilmek için hepimizin milli heyecan ve ruhla daha çok çalışması gerekmektedir. Yaşadığımız bir yılı bitirip yeni bir yıla girerken, geçirdiğimiz yılın muhasebesini yapmalı, yeni yılın plan ve programını hazırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere huzur, başarı ve mutluluklar getirmesini temenni ederek herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

