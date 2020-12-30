Bu kez öğrenciler araçları durdurup maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim etti

Karabük’ün Yenice ilçesinde kontrol noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden öğrenciler, ekiplerle yaptıkları uygulamada durdurulan araçlardaki vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

Yenice ilçesinde Ülkü Ortaokulu öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen 13.0016.00 saatleri arasındaki izinli saatlerinde polis ve jandarma ekiplerini kontrol noktalarında ziyaret etti. Ülkü Ortaokulu öğretmenlerinden Büşra Baybaş ile birlikte gelen öğrenciler ekiplere ikramlarda bulunarak, yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele özveriyle görev yapan polis ve jandarma ekiplerine yazdıkları duygu dolu mektupları da kendilerine teslim edip teşekkür ettiler.

Jandarma ve polis ekipleri ile birlikte Yenice Zonguldak karayolunda uygulama yapan öğrenciler durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundular.



“Jandarma ve polise mektup yazdılar”

6/B sınıfı öğrencilerinden Nursena Topraklı mektubunda, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin ayrı ayrı görevleri ve sorumlulukları var fakat bu zor sürecin bir diğer isimsiz kahramanları da sizlersiniz. Emniyet mensuplarına birçok görevler düştü. Bu süreçte bizlere kurallara uymasını sağladılar ve her zaman yanımızda oldunuz. Sizin bu yaptığınız fedakarlıklara sevgi ve saygıyla karşılık vermek istiyorum. Bu isimsiz kahramanlara gönülden teşekkürlerimi sunarım. Sevgi ve saygıyla ellerinizden öperim” ifadelerini kullandı.

Deren Duru Şık ise, “Bu mektubu bu dönemde sağlık çalışanları kadar çalışan polis abi ve ablalarımıza yazıyorum. Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte sizlerde yoğun bir çalışma içerisine girdiniz. Sokağa çıkma yasağı olduğu için sokakları gezdiniz ve geceleri nöbet tuttunuz. Bazı insanlara bu kurallara uymadı. Bazıları sizlere zorluk çıkardı. Ama sizler hala bizim ve ülkemiz için çalışıyorsunuz. Sizi unutmayacağımızı, çok sevdiğimizi ve her şey için çok teşekkür ettiğimizi bilin” ifadelerine yer verdi.

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