Rektör Polat’tan yeni yıl mesajı

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Refik Polat mesajında şu ifadelere yer verdi: “2021 yılının ülkemizde ve dünyada sağlık, barış ve huzur içerisinde geçmesini temenni ederek; başta UNIKA ailesi olmak üzere herkesin yeni yılını kutlarım”

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