Genç Kızılay Gönüllüleri'nden kısıtlamada görev yapan ekiplere sıcak çorba ikramı

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Türk Kızılayı Karabük Şubesi'ne bağlı Genç Kızılay Gönüllüleri sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan güvenlik ve sağlık ekiplerine sıcak çorba ikramı da bulundu.

Genç Kızılay Gönüllüleri, yeni tip korona virüs(Covid19) tedbirleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan ekiplere hijyenik ortamda hazırlanan çorbalar karton kaselerle ikram etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerine, 112 istasyon ekiplerine ve nöbetçi eczanelere giderek sıcak çorba ikramında bulunan 30 kişilik Genç Kızılay Gönüllüleri ekibi yaklaşık 250 kase çorba dağıttı.

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