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Karabük'te metruk ev yandı

DHA

Karabük'te metruk ev yandı


Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Eflani ilçesinde tek katlı ahşap metruk ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yandı.
Eflani ilçesine bağlı Çukurgelik köyünde Cemil Erdoğan´a ait tek katlı metruk evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ahşap evi saran alevleri fark eden köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Evden geriye enkaz yığını kalırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR
2021-01-01 15:48:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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