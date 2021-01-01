Karabük'te metruk ev yandı

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Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Eflani ilçesinde tek katlı ahşap metruk ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yandı.

Eflani ilçesine bağlı Çukurgelik köyünde Cemil Erdoğan´a ait tek katlı metruk evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ahşap evi saran alevleri fark eden köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Evden geriye enkaz yığını kalırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR

2021-01-01 15:48:35



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