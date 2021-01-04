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2021 yılının ilk genel meclis toplantısı yapıldı

İHA

2021 yılının ilk genel meclis toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi 2021 yılının ilk Meclis Toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, başkanlığında yapıldı.
İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, 3 yıl içerisinde 300 kilometreden fazla sıcak asfaltı halkın hizmetine sunulduğunu söyledi.
Karabük Özel İdare bünyesinde bulunan taş kırma makineleri ile her yıl 300 bin ton sarı malzeme üretildiği belirten Başkan Yıldırım, “Kendimize ait kamyon, greyder, dozer, silindirler, bekolederler, ekskavatörle, kanal kazıcılar ile köylerimizin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamaya, çöplerimizi toplamaya çalışıyor imkânlarımız ölçüsünde görevlerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. İl Özel İdaremizin karar organı olarak tüm bu hizmetlerin yapılmasında katkılarından dolayı geçmişten günümüze değerli İl Genel Meclisi üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’nin 53. Kayak merkezi olan Keltepe kayak merkezi yolumuzun tamamı oradaki otopark alanı dahil sıcak asfaltı idaremizce tamamlanmıştır. Tesisin eksiği olan kar ezme makinesi de temin edilerek hizmete alınmıştır. Henüz kar yağmadı, inşallah önümüzdeki günlerde güzel karlar yağar ve tesisimiz halkımıza en güzel şekilde hizmet verir. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”
Özel İdare’nin sadece köylerin yol ve su gibi işlemlerinden sorumlu olmadığını ifade eden Yıldırım, “Bunlardan birisi de Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi bölgesidir. Bilindiği üzere Eskipazar OSB’nin yüzde 51’i özel idaremize yüzde 49 hissesi Karabük TSO’ya aittir. 2015 yılında kuruluş çalışmalarında başlanmış, 2016 yılında tüzel kişilik kazanmış ve kalkınma bakanlığımızca 2017 yılı sonunda 2018 yılı yatırım programına alınmıştır. O günden bu yana 324 hektar alana sahip Eskipazar İhtisas OSB’nin hali hazır haritaları jeolojik etüt raporları imar planları içinden geçen enerji nakil hatları ve su isale hatlarının deplase çalışmaları yapılmış en son revizyon imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 04 Kasım 2020 tarihinde onaylanarak kamulaştırma süreci başlamıştır” diye konuştu.
“Kamulaştırılan alanın parasal değeri 27 milyon 488 bin 880 TL’dir”
Vali Fuat Gürel ile AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’in gayretleri ile bakanlıktan kredi alınarak ödenek temin edilmesi için bakanlık nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu hatırlatan Yıldırım, “Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB’de toplamda 452 adet parsel bulunmakta ve 3 milyon 233 bin 496 metrekare alana sahip ve tapu malikleri olarak yaklaşık 6 bin hisse bulunmaktadır. Eskipazar OSB’nin kamulaştırma çalışmaları için toplam 300 parsel üzerinde 2 bin 546 hisse için işlem yapılmış ve 1 milyon 527 bin 160 metrekare alan için kamulaştırma evrakı düzenlenmiştir. Kamulaştırılan alanın parasal değeri 27 milyon 488 bin 880 TL’dir. Yılsonu olması sebebiyle cuma günü itibariyle cumhurbaşkanlığınca ödenmesi uygun görülen kamulaştırma bedelinin Eskipazar OSB’mizin hesaplarına intikalini beklemekteyiz. Tabii burada 324 hektar alanda bazı parsellerin tamamı bazı parsellerin yüzde 7080’i bazı parsellerin yüzde 50’si bazı parsellerin ise yüzde 2030’u gibi oranlarda kamulaştırma yapılmış olup, 2021 yılında yapılacak çalışmalar ile geriye kalan kısmın tamamı veya etap etap şeklinde kamulaştırma çalışmaları devam edecektir. Önümüzdeki yıllarda Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB’miz bölgemizin önemli bir yatırımı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

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