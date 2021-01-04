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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı

İHA

Para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Karabük’te bir markette alışveriş yapan müşterinin artan para üstünü alan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir markette alışveriş yapan bir kadın aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya geldi. Kasiyere 100 TL veren kadın müşteri, satın aldığı ürünleri poşete koymak için aldığı para üstünü kenara bıraktı. Daha sonra kenara bıraktığı paranın tamamını aldığını zanneden kadın 50 TL’yi kasada unutarak marketten ayrıldı.
Arkadan gelen başka bir yaşlı kadın, unutulan 50 TL’yi fark ettirmeden eline alıp çantasına koydu. O anlar marketin güvenlik kamerasına an be an kaydedildi.

‘Haberi yokmuş gibi davrandı’
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde para üstünü unutan kadın, 20 saniye sonra parasının eksik olduğunu fark edince geri döndüğü görülüyor. Sağına soluna bakınan kadın düşürdüğünü zannettiği parasını bulamayıp olay yerinden ayrılırken, yaşlı kadının hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranması dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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