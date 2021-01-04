Alkol sonrası yere yığılan yaşlı adam hastanede öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkol sonrası yere yığılan yaşlı adam hastanede öldü

İHA

Alkol sonrası yere yığılan yaşlı adam hastanede öldü

Karabük’te arkadaşları ile alkol aldığı sırada bir anda yere yığılan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Öğlebeli Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde bulunan çay kenarında arkadaşları ile alkol alan İsmail Aydoğan (65), bir süre sonra yere yığıldı. Aydoğan’ın arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri sahte içki ihtimali üzerine inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kasanın üzerinde unutulan para üstünü aldı
YEREL HABERLER Kasanın üzerinde unutulan para üstünü aldı
İl Göç İdaresi uluslararası öğrencilerle buluşuyor
YEREL HABERLER İl Göç İdaresi uluslararası öğrencilerle buluşuyor
Karabük'te 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden 106 kişiye 97 bin 650 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Karabük'te 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden 106 ...
Para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına ...
2021 yılının ilk genel meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2021 yılının ilk genel meclis toplantısı yapıldı
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Osmanlı kenti Safranbolu'da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Osmanlı kenti Safranbolu'da kısıtlama sessizliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X