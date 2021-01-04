Alkol sonrası yere yığılan yaşlı adam hastanede öldü

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Karabük’te arkadaşları ile alkol aldığı sırada bir anda yere yığılan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Öğlebeli Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde bulunan çay kenarında arkadaşları ile alkol alan İsmail Aydoğan (65), bir süre sonra yere yığıldı. Aydoğan’ın arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri sahte içki ihtimali üzerine inceleme başlattı.

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