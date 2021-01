Karabük’te iki ayrı kaza: 4 yaralı

Karabük'te iki ayrı bölgede meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Kastamonu Karabük karayolunda meydana geldi.

Şakir T. (71) sevk ve idaresindeki 54 PJ 262 plakalı KİA marka otomobil, Karabük ili istikametine seyir halinde iken Kadıbükü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Ayten T. (71) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan diğer kaza, Karabük Eskipazar karayolunda meydana geldi. N.D. sevk ve idaresindeki 34 ZD 2078 plakalı kamyonet Gerede ilçesi istikametine seyir halinde iken Aslanlar mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü N.D. ve yanında yolcu olarak bulunan F.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

