Karabük’te yoğun sis etkili oldu

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan sis, kentin birçok noktasında etkisini sürdürdü.

Karabük, güne sisli havanın etkisiyle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak hız konusunda dikkat ettikleri gözlendi. Ayrıca sis bulutunun altında kalan çok sayıda binanın görünüşü kapandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.