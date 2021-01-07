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Koruma altındaki karacaları avlayan 6 kişiye 20 bin 883 TL para cezası

İHA

Koruma altındaki karacaları avlayan 6 kişiye 20 bin 883 TL para cezası

Karabük’te koruma altında bulunan karacaları avlayan 6 kişiye 20 bin 833 TL para cezası kesildi.
Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanmaya karşı çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Karabük sınırları dahilinde yasa dışı olarak, 6 kişinin koruma altında bulunan karacaları avladığını tespit ederek suçüstü yakaladı.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet etmekten 6 kişiye 20 bin 833 TL idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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