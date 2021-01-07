Koruma altındaki karacaları avlayan 6 kişiye 20 bin 883 TL para cezası

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Karabük’te koruma altında bulunan karacaları avlayan 6 kişiye 20 bin 833 TL para cezası kesildi.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanmaya karşı çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Karabük sınırları dahilinde yasa dışı olarak, 6 kişinin koruma altında bulunan karacaları avladığını tespit ederek suçüstü yakaladı.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet etmekten 6 kişiye 20 bin 833 TL idari para cezası kesildi.

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