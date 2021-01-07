Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından “Akif’in İzinde Bir Gençlik Şiir Yarışması” düzenlendi.

KBÜ'den yapılan açıklamada, 2021 yılının "İstiklal Marşı" yılı olarak ilan edilmesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan ilki, KBÜ öğrenci ve mezunlarına yönelik olarak düzenlenen 'Akif’in İzinde Bir Gençlik Şiir Yarışması' oldu. Yarışmaya başvuran öğrencilerin eserleri sosyal medya üzerinden takipçilerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan 31 adet eser arasından en fazla beğeni sayısına ulaşan ilk 10 eserin sahibi öğrenciye Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy’un Safahat aldı kitabı, KBÜ logolu ürünler ve bazı hediyeler verildi. Akif’in İzinde Bir Gençlik Şiir Yarışmasında seslendirdiği şiir ile birinci İlayda Üstün, ikinci Fatma Yıldız, üçüncü ise Adem Özdemir oldu. 2021 'İstiklal Marşı' yılı içerisinde devam edecek olan etkinliklerden bazıları ise, KBÜ’lü öğrencilerin kaleminden çıkacak duygu ve düşüncelerin yer aldığı 'İstiklali ve İstikbali Anlamak' adlı kitap basımı ve 'İstiklali ve İstikbali Anlamak' konulu sergi olarak gerçekleştirilecek" denildi.

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