Üzerinde silah bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üzerinde silah bulunan 60 yaşındaki M.Ç. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir köyde atılan devriye sırasında durdurulan M.Ç.'nin (60) üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi.

Silah ve fişeklere el konulurken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.Ç serbest bırakıldı.

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