Ters yönde ilerleyen sürücüye bin 339 lira ceza

Karabük'te ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen minibüse bin 339 lira idari para cezası uygulandı.

KarabükBartın karayolunda 78 S 0181 plakalı ISIZU marka minibüs ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemelerde servis minibüsü olduğunu tespit ettiği aracın tescil plakasına bin 339 lira idari para cezası uyguladı.

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