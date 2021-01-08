Ters yönde ilerleyen midibüs kamerada



Yasin ALDEMİR/ SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK´te ters yönde ilerleyen midibüsün sürücüsüne 1339 TL ceza kesildi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, bugün KarabükBartın kara yolunda meydana geldi. 78 S 0181 plakalı midibüsün sürücüsünün ters yönde süratle ilerlediği anlar başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şikayet üzerine polis, sürücü hakkında inceleme başlattı. Yapılan incelemede, trafik kurallarını hiçe sayıp hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücüye ters yönde araç kullanmaktan 1339 TL para cezası kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-01-08 21:57:12



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