Bakan Soylu, Aybüke öğretmenin ailesi ile görüştü 



KARABÜK, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batman´ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın´ın Karabük´ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesi ile telefonda görüştü.

Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açılışı için Karabük'e gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Batman´ın Kozluk ilçesinde PKK´lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın´ın Safranbolu´da yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit öğretmenin ailesi ile telefonda görüştü. Anne Zehra Yalçın ile görüşen Bakan Soylu, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Zehra Yalçın, Bakan Soylu´ya teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2021-01-09 10:46:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.