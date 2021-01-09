Karabük'te çaldılar, Bartın'da yakalandılar

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Karabük'te Türk Telekom'a ait 5 ayrı dolaptan 40 akü çaldıkları iddia edilen 2 kişi Batman'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Telekom'a ait bölgedeki 5 ayrı dolaptan 40 adet akünün çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, M.A ile S.Ç isimli şahısların kimliklerini tespit etti. Şahısların Bartın istikametine kaçtıkları belirlenmesi üzerine durum Bartın Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen Bartın ekipleri şahısları Bartın'ın Kozcağız belde yolu üzerinde yakalayarak Karabük ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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