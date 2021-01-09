Karabük’te caminin muslukları çalındı

Karabük’te bir caminin tuvalet ve abdesthanesindeki musluklar yerinden sökülüp çalındı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde meydana geldi. Cevizlidere Yukarı Mahalle Camii’nin tuvalet ve abdesthanesindeki su saati ile 4’ü batarya olmak üzere 12 musluk kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Hırsızlık olayı camiye abdest almak için gelen bir vatandaş tarafından fark edilirken durum polise bildirildi.

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