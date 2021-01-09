Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı 

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Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu tek katlı ev yandı.

Akşam saatlerinde, Safranbolu Çavuşlar Köyü Tabakçıoğlu Mahallesi´nde Yalçın Yıldırım´a ait tek katlı evde yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangına uykuda yakalanan Yalçın Yıldırım, alevleri fark edince güçlükle kendini dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2021-01-09 19:15:02



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