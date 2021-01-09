Biri 31 diğeri 32 yıl hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

Karabük'te 31 yıl hapis cezası bir şahıs ile 32 yıl hapis cezası bulunan başka bir şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; hakkında 4'er adet "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçları olmak üzere 12 ayrı suçtan kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan R.K. yapılan çalışmalar sonucu yapılan operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adli işlemlerin ardından R.K. ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında 5 adet "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", 4 adet "konut dokunulmazlığını ihlal" ve 4 adet "mala zarar verme" suçları olmak üzere 13 ayrı suçtan kesinleşmiş 32 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan K.Ö. yapılan çalışmalar sonucunda ikametine yapılan operasyonla gözaltına alındı. K.Ö. yapılan adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.