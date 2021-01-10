Karabük TSO’dan öğrencilere tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen eğitim yardımları Pandemi nedeniyle bu yıl tablet bilgisayar olarak sağlandı. TOBB’dan Karabük TSO’ya gönderilen 55 adet tablet bilgisayar KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş’a teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Başkan Mescier, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle zor bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemde eğitim ve öğretim hayatı da olumsuz etkilendi. Yüz yüze gerçekleştirilemeyen eğitimler uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleşiyor ve bu süreçte ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerinin de aksatmadan devam edebilmeleri için TOBB ve Karabük TSO işbirliğiyle 55 adet tablet bilgisayarı İl Milli Eğitim Müdürümüze teslim ettik. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimize desteklerimiz devam edecektir” dedi.

Teslim törenine Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş’ın yanı sıra, Şube Müdürleri Mehmet Özdemir ve Adnan Cansız da katıldı.

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