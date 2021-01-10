Karabük Yenişehir GSK 33 - Ankara Hentbol İhtisas SK 37

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Hentbol Erkekler 1. Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Ankara Hentbol İhtisas SK'ya 3733 mağlup oldu.

Hentbol Erkekler 1. Ligi'nin 14. hafta maçında Yeni Mahalle Spor Salonu'nda Ankara Hentbol İhtisas SK ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 1715 geride kapattığı mücadeleyi 3733 kaybetti.

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