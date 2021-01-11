Karabük’te 56 saatte 54 bin 900 TL para cezası kesildi

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 61 kişiye 54 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Karabük’te Cuma günü saat 21.00’da başlayıp, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca kent genelinde kısıtlamayı ihlal eden 61 kişiye 54 bin 900 TL para cezası kesildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.