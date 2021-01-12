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Öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektuplu ve resimli ahde vefa panosu Öğrencilerden gelen mektup ve resimlerden oluşan pano hastaneye teslim edildi

İHA

Öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektuplu ve resimli ahde vefa panosu Öğrencilerden gelen mektup ve resimlerden oluşan pano hastaneye teslim edildi

Karabük’te ilköğretim ve ortaokul öğrencilerinin sağlık çalışanları için yazdığı mektup ve çizdikleri resimlerden oluşan pano köşesi için açılış töreni düzenlendi.
Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul ve ortaokul öğrencileri, pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla hem mektup yazdı hem de resim çizdi. Sağlık çalışanlarına ahde vefa için öğrencilerin saf ve temiz duygularını dile getirdiği mektup ve resimlerden oluşturulan pano İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karabük Eğitim ve Araştırması’na teslim edildi. Birbirinden güzel resimlerin ve mektupların yer aldığı pano bölümü hastanenin yatan hasta bölümüne konulurken açılışı için tören düzenlendi.

Açılış öncesi konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, “Sağlık, eğitim, emniyet her zaman ülkemizin en önemli hizmet birimleri olmuştur. Sıkıntılı geçen bu zaman diliminde konu hastalık olunca üstelik tam tedavisi bilinmeyen yeni bir virüs olunca en ağır görev sağlık çalışanlarımızın olmuştur. Bu zor şartlarda gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet veren sağlık çalışanlarımıza Karabük’ün özelinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı nezdinde teşekkürü bir borç biliyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Biz eğitimciler de zorlu bir süreç yaşadık. Uzaktan eğitim süresince öğretmenlerimiz öğrencilerimize sınıf ortamındaymış gibi hizmet sunmak için var güçleri ile çalıştılar ve çalışıyorlar” dedi.
Sağlık çalışanları için öğrencilerin yazdıkları mektup ve çizdikleri resimlerle derlenen pano hakkında da bilgi veren Akbaş, “Bugün sağlık çalışanlarımıza ahde vefa için öğrencilerimizin gönüllerini akıttıkları, saf ve temiz duyguları dile getirdikleri mektup ve resimlerden oluşan bu tabloyu sağlık çalışanlarımıza hediye ediyoruz. İleride hatıra olarak kalmasını ümit ettiğimiz bugünün anısına Karabük eğitim ailemiz adına hediye etmek için bu tabloyu bırakıyoruz. Bu vesile ile şehit olan, görevde iken bu hastalığa yakalanan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın, emniyet ve eğitim çalışanlarımız başta olmak üzere hizmetin hakkını en güzel şekilde verme yarışında ebediyete irtihal eden tüm çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Görev başında olanlara selamet, güç ve kuvvet diliyorum” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, kamu kurumlarının tamamıyla toplumun tüm kesimleriyle, vatandaşların bu zor süreci hep birlikte el birliğiyle aşmaya çalışacaklarını kaydederek şunları söyledi: “Şu anda da geldiğimiz noktada aldığımız tedbirler sayesinde ilimizde de çok şükür vak'alar kontrol altına alınmış durumda ancak elbette bu aldığımız tedbirlerin devamlılığı önemli. Asla rehavete kapılmadan önümüzdeki günlerde de bu zor süreci birlikte idare edeceğimizi üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Açılışı yapılan pano bölümünün sağlık çalışanları için önemli olduğunu dile getiren Sarı, “Müdürümüzün dediği gibi özellikle öğrencilerimizin, çocuklarımızın duygularını, düşüncelerini bize karşı hislerini yansıtıyor. Bu zor süreçte çocuklarımız da sıkıntılı zamanlar yaşıyorlar. Okullarından uzak kaldılar. Evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Onlar da bunalmış vaziyetteler. Biz hepsinin gözlerinden öpüyoruz. Birkaç mektubu okuma fırsatım oldu. Gerçekten çok duygulu mektuplar, duygulu hitaplar var. Ben çocuklarımızın bu zor süreç içerisinde ciddi anlamda tecrübe kazandıklarını ve hayatlarında unutamayacakları bir dönem yaşadıklarını düşünüyorum. Onlar belki biz büyüklerden daha farklı duygular içerisindeler. Bu duygularını da en doğru biçimde yansıtmışlar. Ellerine sağlık. Gönüllerine sağlık. Tüm Milli Eğitim camiamıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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