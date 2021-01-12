İtfaiye ekipleri saatlerce yavru kediyi kurtarmaya çalıştı

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Karabük’te bir binanın çatısında mahsur kalan kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kemal Güneş Caddesi’nde bir iş merkezinin çatısına çıkan kedi sürekli ses çıkartınca vatandaşlar tarafından fark edildi. Aç ve susuz kalan yavru kedinin kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıktığında kurtarmaya çalıştıkları yavru kedi aniden dar bir alana kaçtı. Yaklaşık bir saat uğraşan itfaiye eri, girdiği alandan çıkmayan yavru kedi için süt ve mama bıraktı.

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