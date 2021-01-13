Bartın-Karabük karayolu yoğun kar yağışı altında

KarabükBartın karayolu Karadeniz bağlantı yolu, KarabükGerede karayolu ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından KarabükGerede Karadeniz bağlantı yolu mevkisinde yoğun kar yağışı başladı. KarabükBartın karayolu, KarabükGerede karayolu ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kara yolları ekipleri de tuzlama çalışmaları yapıyor. Oluşturulan güvenlik noktalarında denetim yapan polis ekipleri sürücüleri uyarıyor. Bolu Ankara otobanı Cankurtaran mevkisinde yağıştan dolayı maddi hasar meydana geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.