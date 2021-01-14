Covid-19 aşısı Karabük’te sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı Karabük’te hastanelerde 35 aşı odası oluşturuldu

Çin’den Türkiye’ye getirilen Covid19 aşısı, Karabük’te sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ’Acil kullanım onayı’ verilmesinin ardından korona virüs (CoronaVac) aşısı Karabük’te uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı’na ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 4 bin 680 aşı ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Covid19 aşısını olduktan sonra konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulanan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, “Sabah saat 08.00 itibariyle sağlık personelimizi aşılamaya başladık. Şuanda hastanemizde 20 tane aşı odası oluşturuldu. Safranbolu Devlet Hastanemizde 7, Yenice Devlet Hastanemizde 5, diğer entegre hastanelerimizde 1’er oda oluşturuldu. Ayrıca Özel Medikal Hastanesi’nde de aşı odaları oluşturuldu. İlk etap yalnızca sağlık çalışanları aşılanacak. İlk hedef grup sağlık çalışanları olarak belirlendi. İlimize de 4 bin 680 adet aşı ulaştı. Bu aşılarımız şuanda hem hastanelerimizde hem de aile hekimliklerimize iletilmiş durumda. Aile hekimliklerimizde aşı uygulaması yapılıyor. Tüm kamu hastanelerinde özel hastanelerde de aşılama faaliyetlerine başlamış oluyoruz. İnşallah ülkemiz, ilimiz ve tüm insanlık için hayırlı olur” diye konuştu.

Sarı, ağlık çalışanları olarak aşıların ilk dozunu olacaklarını belirterek, “Bu süreçte sağlık çalışanları çok sıkıntılı süreçler yaşadılar. Fedakarca hizmet verdiler. En fazla risk grubu olarak bizler belirlendik. Bundan sonraki süreçte sağlık çalışanlarından sonra diğer risk grupları da kademe kademe aşılama programı içerisine alınacak” dedi.

Vatandaşların randevu alarak aşılarını yaptıracaklarını dile getirerek acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti.

Daha önce Covid19 hastalığını geçirmiş olan sağlıkçıların aşı olmasına izin verildiğini kaydeden Sarı, aşının sağlıkçıların rızasına bağlı olduğunu söyledi.

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