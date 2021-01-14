Hentbol Ligi: Karabük Yenişehir GSK: 37- Hatay Büyükşehir Bld. SK: 31

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Ligi'nde yer alan Karabük Yenişehir GSK, Hatay Büyükşehir Bld. SK'yı 3731 mağlup etti.

THF Erkekler 1. Ligi'nin 10. hafta erteleme maçında 2500 kişilik Yeni Mahalle Spor Salonu'nda Hatay Büyükşehir Bld. SK ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK, ilk yarısını 1812 önde kapattığı mücadeleyi 3731 kazanmayı başardı.

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