Karabük TSO ile Halkbank arasında protokol

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Halkbank arasında "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.

Protokol, Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Biçer ve Türkiye Halk Bankası A.Ş Karabük Şube Müdürü Raşit Şimşek tarafından imzalandı.

TSO'dan yapılan açıklamada, "İmzalanan protokol kapsamında Alt Kuruluş üyesi tedarikçi firmalar da banka garantisi ile tahsilatlarını gerçekleştirebilecek 'Güvenli Tedarik Zinciri Finansmanı' sisteminde, ÖKC/POS/Üye İşyeri sistemine hali hazırda dahil olan veya dahil edilecek Alt Kuruluş üyelerinin kendi aralarında ve ÖKC/POS/Üye İşyeri/Kart ekosistemi içinde yapacakları ticari işlemlerde kullanacakları, bankanın onlara özel ürünü 'Güvenli Tedarik Zinciri Finansmanı'na ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler doğrultusunda; tedarikçilerden yapılacak alımlarda 540 güne kadar vade imkanı ve taksitlendirme imkanı sağlayan 'Banka Ticari Kartı' alabilecekler. Ayrıca Halk Bankası POS cihazı olmayan üyeler bu projeye özel menülerin yüklü olduğu Halk Bankası POS cihazı alabileceklerdir" denildi.

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