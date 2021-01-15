Sürücünün dikkati karayolunda bayılan vatandaşı ezilmekten kurtardı

'Benim olayla bir alakam yok'

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te sağlık çalışanı çift, yolun karşısına geçtiği sırada baygınlık geçirmesi sonucu yerde yatan şahsı ezilmekten kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay SafranboluKarabük karayolu Şehit Ateşe Bulvarı’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş karayolunda yere yığıldı. Mesaiden çıkan sağlık çalışanları Erdal ile Münevver Yılmaz çifti, araçları ile evlerine giderken yerde yatan şahsı fark edip durdu. Diğer araçların durmadığını fark eden çift, şahsı yol kenarına çekip ilk müdahaleyi yaparak durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yerde yatan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Erdal Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada yüz üstü yatan şahsı görünce durduklarını belirterek, genel durumunu kontrol ettiklerini söyledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.