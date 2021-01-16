Safranbolu'da tek katlı ev yandı 

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı ahşap ev alev alev yanarken geriye enkaz yığını kaldı.

Akşam saatlerinde Safranbolu´ya bağlı Tayyip Köyünde Nazım Altıok´a ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı evi saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye, evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Tek katlı evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2021-01-16 00:39:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.