Safranbolu'da tek katlı ev yandı 

Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı ahşap ev alev alev yanarken geriye enkaz yığını kaldı.
Akşam saatlerinde Safranbolu´ya bağlı Tayyip Köyünde Nazım Altıok´a ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı evi saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye, evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Tek katlı evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2021-01-16 00:39:51
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