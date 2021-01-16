Keltepe Kayak Merkezi kayak severlere hazırlanıyor

Karabük'te bir yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde, bu akşam ve yarın beklenen yoğun kar yağışının ardından 18 Ocak'ta kapılarını kayak severlere açıyor.



Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi geçtiği Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni tip korona virüs ( Covid19) tedbirlerine uygun olarak kış sezonu hazırlıklarını son aşamaya geldi. Günübirlik kayak hizmeti verilen merkez 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle tatilcilere hizmet verecek.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Keltepe Kayak Merkezi'nde sezonun açılması için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Bölgede iki gündür kar yağışının etkili olduğunu kaydeden Güven, "İnşallah bu akşamdan itibaren yoğun kar yağışı bekliyoruz. Sezonun son hazırlıklarını yapmak üzere tesislerde görevli elamanlarımızla birlikte yaptık. Kar ezme makinesini çalıştırdık ama henüz kar seviyesi yeterli değil. Gece saatlerinden itibaren bölgemizde yoğun kar yağışının ardından yarından itibaren kar ezme aracımız pistlerimizi hazırlayacak. Biz Pazartesi günü saat 11.00'da telesiyej hattımızı ve mekanik sistemlerimizi çalıştırmaya başlayacağız. Herkesi kayak merkezine davet ediyoruz." dedi.

Diğer yandan Kayak merkezi çalışanları kayak yaparak karın keyfini yaşadılar.

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