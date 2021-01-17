Safranbolu'da 'kar' güzelliği

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Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) UNESCO Dünya Miras Listesi´nde yer alan Karabük´ün Safranbolu ilçesinde tarihi yapılar kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü yansıtmasıyla `Osmanlı´nın parmak izi´ olarak adlandırılan, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçede, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası tarihi ilçede eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Açık hava müzesi gibi olan Safranbolu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünürken, beyaz örtü ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2021-01-17 14:26:57



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