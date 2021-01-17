Memleketten kardan adam manzaraları

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Karabük'te etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar birbirinden ilginç kardan adamlar yaptı.



Karabük'te, dün başlayan kar yağışı sonrası kentin bir çok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı. Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar dikkat çekti. İlginç kardan adamlar insanları gülümsetti.

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