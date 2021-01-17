Karabük'te engelli ve hamilelere kar tatili

Karabük'te, yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeline bir gün tatil verildi.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde engelli ve hamile kamu personelinin bir gün izinli olduğu bildirildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle Karabük il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu personeli İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararı ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

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