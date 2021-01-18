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KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı yenileniyor

İHA

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı yenileniyor

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı hem hastalara rutin hizmet sunacak hem de akademisyenlere çalışmalarını yapabilecekleri alt yapı ve donanımı sağlayacak şekilde yenileniyor.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Melih Sunay, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ögr. Üyesi Nihat Yılmaz, KBÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Meryem Çolak, KBÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elçin Kal Çakmakoğulları, Kulak Burun Boğaz ABD Başkanı Prof. Dr. Orhan Yılmaz, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sedat Özdemir’in bulunduğu heyet Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı’nda incelemelerde bulundu.
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr.Elçin Kal Çakmaklıoğulları, içinde bulunulan pandemi sürecinde viroloji laboratuvarının önemi bir kez daha gündeme geldiğini ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tanısını koyabilecek alt yapıdaki laboratuvarlara ihtiyaç olduğunu belirtti.
KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bakteriyoloji, mikoloji, parazitoloji ve seroloji laboratuvarlarında hastaların rutin testlerinin eksiksiz olarak yapıldığı viroloji laboratuvarının ise KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın destekleriyle her türlü testi çalışabilecek alt yapı ve donanımda oluşturulduğunu dile getiren Çakmaklıoğulları, “Viroloji laboratuvarlarında çalışılan testlerin yüksek teknoloji, donanım ve alt yapı gerektirdiğini artık bu alt yapıya sahip olduklarını bundan sonraki dönemde Mikrobiyoloji ABD olarak bilimin ışığını bilgi ve tecrübemiz ile birleştirerek hem hastalarımıza eksiksiz rutin hizmet sunmayı hem de yapacağımız bir çok çalışma ile bilime katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ögr. Üyesi Nihat Yılmaz “ Pek çok hastalıkta olduğu gibi viral enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda da laboratuvar sonuçları oldukça büyük bir önem kazandı. Son yıllarda viroloji alanında gelişen testler, kesin tanıya ulaşma süresini kısaltarak hastalığın tedavisinde etkili oluyor. Laboratuvarlarımızın geliştirilmesi için destek ve katkı veren KBÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Refik Polat’a teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
“Hedefimiz Karabük’e Morfoloji Binası’nı kazandırmak”
Rektör Polat, Covid19 pandemisi sürecinde büyük özveri ve fedakarlıkla hizmet eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü “Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin fiziksel alanı bir araştırma hastanesi olarak yeterli değil ancak var olan şartlarda en iyi hizmet sunulmaktadır. Bundan dolayı Başhekim Yılmaz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına minnet duyuyoruz. KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde her türlü tahlil ve tetkikin yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli olan laboratuvarlar için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ancak, uzun vadede hedefimiz Karabük’e “Morfoloji Binasını” kazandırmak olacaktır”

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