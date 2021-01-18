Kayıp mürettebattan 2’sinin cesedine ulaşıldı

Bartın’ın İnkumu beldesi açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu 2 kişinin daha cesedi bulundu, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Bölgede sabah saatlerinden itibaren karadan arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, gemideki 2 kişinin cansız bedenlerinin geminin battığı bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki GüzelcehisarMugada arasındaki kayalık bölgede bulundu.
Karadan ulaşımın olmadığı bölgede, sahildeki cesetlerin alınması için Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.