Karabük'te kayak merkezinde sezon açıldı

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te kar kalınlığının pistlerde 40 santimetreyi bulduğu Keltepe Kayak Merkezi'nde, kayak sezonu açıldı.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nın zirvesinde yer alan ve geçen yılın başında hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı. 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemlerinin yer aldığı tesis bugün itibari ile günübirlik ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kar kalınlığının pistlerde 40 santime ulaştığı kayak merkezine gelenler kayak yapmanın keyfini çıkardı. DHA-Genel Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2021-01-18 17:57:50



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