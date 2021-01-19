Karabük’te 30 köy yolu daha ulaşıma açıldı

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 106 köy yolundan 81’i ulaşıma açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 30 köy yolunun daha ulaşıma açıldığı bildirildi. Böylece iki günde ekipler kapalı olan 106 köy yolundan 81 tanesini ulaşıma açmış oldu.

Karabük merkezde 1, Eflani ilçesinde 4, Eskipazar ilçesinde 4, Ovacık ilçesinde 5, Safranbolu ilçesinde 3, Yenice ilçesinde 8 olmak üzere 25 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunun ifade edildiği açıklamada, 12 greyder, 1 kar bıçakla kam, 6 beko loder, 6 pikapla kısa sürede köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi.

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