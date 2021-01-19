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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te 9 bin 481 kişi "İmar Barışı"ndan yararlandı

İHA

Karabük'te 9 bin 481 kişi "İmar Barışı"ndan yararlandı

Karabük'te, İmar Barışı kapsamında 9 bin 481 kişiye yapı kayıt belgesi düzenlendiği, 71 milyon 272 bin 236 lira tahsil edildiği açıklandı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk'ü ziyaret ederek, 2020 yılı içinde yapılan çalışmalar ve 2021 yılı için planlanan projelerle ilgili bilgi aldı.
İl genelinde 4 adet doğal sit alanı olduğunu, bu alanların Yenişehir Mahallesi Doğal Sit Alanı, Safranbolu Doğal Sit Alanı, Eskipazar Akkaya Hamamı Doğal Sit Alanı, Karabük Bartın Yolu Doğal Sit Alanı olduğunu ifade eden Öztürk, Karabük merkez Safranbolu ve Yenice ilçelerinde 186 adet kırmızı plakalı ve 26 adet anıt ağacın bulunduğu belirtti.
Bu ağaçlarla ilgili olarak her türlü bakımlarının müdürlük imkanları ile yapıldığını aktaran Öztürk, yapılan işlemlerle ilgili raporun hazırlanarak Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonuna sunulduğunu ifade etti.

72 milyon 272 bin 236 lira tahsil edildi
Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Bolu illerindeki tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili 78 konunun görüşüldüğünü, Kastamonu ve Bartın'da 2, Bolu'dan 4 Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının değerlendirildiğini vurgulayan Öztürk, İmar Barışı kapsamında 9 bin 481 kişiye Yapı Kayıt Belgesi düzenlendiğini, 71 milyon 272 bin 236 TL tahsil edildiğini kaydetti.
İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi denetimlerinin devam ettiğini, bakanlığın yazısı gereği 257 usulsüz yapı kayıt belgesi başvurusunun iptal edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan Öztürk, yapı denetim kanunu kapsamında denetimi tamamlanan 2 bin 349 adet yapı olduğunu, yapımı devam eden bina sayısının 530 ve toplam inşaat alanının 365 bin 856 metrekare olduğunu ifade etti.
Öztürk, 2020 yılında 38 adet Yapı Mühendislik Yetki Belgesi verildiğini, Müteahhitlik Yeterlilik Sistemine 112 adet kayıt ve 9 adet denetim gerçekleştirildiğini, ayrıca Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamında 32 adet denetim gerçekleştirildiğini kaydetti.
İl genelinde toplam 25 adet riskli bina bulunduğunu 2020 yılında 15 binanın yıktırıldığını kaydeden Öztürk, 2020 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü için 30, İl Jandarma Komutanlığı için 8, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı için 2, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü için 1 adet olmak üzere 41 adet yaklaşık maliyet ve yine kamu kurum kuruluşları için 79 adet keşif özeti ve teknik rapor hazırlandığını belirtti.
Çevre yönetimi ve denetimi çalışmalarında hava, su, toprak, gürültü, atık, ÇED izin lisans uygunluk anlamında 155 adet, 161 adet de egzoz denetiminin yapıldığını vurgulayan Öztürk, sıfır atık kapsamında 105 kurumun sisteme geçiş yaptığını, 3 bin 823 kişiye bu kapsamda eğitim verildiğini, 101 adet ekipmanın yerleştirildiğini, 1 adet birinci sınıf atık merkezi kurulduğunu, 5 adet ise mobil atık getirme merkezinin olduğunu ve 526 ton atık toplandığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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