Karabük 2020'nin 11 ayında 373 milyon dolar ihracat yaptı

Karabük'te, 2020 yılının 11 ayında 373 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, 561 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek 2020 yılı içinde yapılan çalışmalar ile İl Müdür Vekili Murat İnan’dan brifing aldı.

Kurum hakkında bilgi veren İnan, il genelinde 34 adet akaryakıt istasyonu ve 550 dolum tabancası, 32 adet LPG istasyonu 120 dolum tabancasının bulunduğunu ve İl Müdürlüğünce akaryakıt sayaçlarının yıl içerisinde 16 defa kontrol edildiğini söyledi.

2020 yılı içerisinde akaryakıt, LPG, tartı aletleri ve taksimetreleri 206 kez kontrol ettiklerini ifade eden İnan, kanunun ilgili maddesine göre uygunsuzluk bulunanlara 15 bin 563 TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Sanayi siciline kayıtlı firma sayısının 416 olduğunu yıl içerisinde 32 müracaat bulunduğunu ve 32 müracaatında olumlu değerlendirildiğini bir firmaya ilgili kanun maddesi gereği bin 585 TL idari para cezası uygulandığını vurgulayan İnan, sanayi işletmeleri çalışan dağılımı olarak idari bin 360, mühendis 522, diğer teknik personelinin 90, teknisyen 174, usta 555, işçi 9 bin 320, çırak 131, kalfa 376, diğer 597 kişi toplam olarak da 13 bin 125 kişi olduğunu kaydetti.



105 adet gıda ve içecek ürünleri imalatı

Sanayi işletmelerin sektörel dağılımında 105 adet gıda ve içecek ürünleri imalatı, 88 ağaç ve mobilya, 37 maden ve taş ocağı, 42 ana metal sanayi, 19 kauçuk ve plastik ürünler imalatı, 16 fabrikasyon metan ürünleri, 18 tekstil ürünleri, 17 kayıtlı medya basılması ve çoğaltılması, 17 makine ekipman römork imalatı, 57 elektrik, kimya maden ve diğer kazanım imalatı gerçekleştiren sanayi tesislerinin bulunduğunu vurgulayan İnan, "İlimizde 5 küçük sanayi sitesi bulunuyor. 988 işletmede bin 624 kişi istihdam ediliyor. Karabük Organize Sanayi Bölgesinde 27 firma faaliyet gösteriyor. Toplam genişleme alanı ile birlikte 50 parselin 43’ü firmalara tahsis edildi, toplam 27 firmada bin 646 kişi istihdam edildi. Bu firmalar gıda, tekstil ve konfeksiyon, orman ürünleri ve mobilya sanayi, demir çelik sanayi, ortopedik ayak bakım ürünleri, makine teçhizat döküm, cam ve yapı malzemeleri sektörlerinden oluşuyor" dedi.



2020 yılında 373 milyon dolar ihracat

2020 yılı kasım ayı verileri olarak 561 milyon dolar ithalat, 373 milyon dolar ise ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden İnan, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşu protokolünün bakanlık tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazandığını ve kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İnan, Karabük Üniversitesi Teknoparkının 30 Eylül 2017 tarihli resmi gazetede ilan edilerek kurulduğunu, yönetici anonim şirket kuruluşunun gerçekleştirildiğini 2020 yılı itibari ile 4 firmanın çalışma yaptığını, 4 firmanın da müracaat da bulunduğunu belirtti.



Pandemi sürecinde 559 adet denetim gerçekleştirildi

Pandemi sürecinde il müdürlüğünün sorumluluk alanında 559 adet denetim gerçekleştirildiğini, İSDEM sisteminden gelen 10 ihbarın değerlendirildiğini aktaran İnan, 2 firmaya birinci ihlalden uyarı verildiğini sanayi tesislerinin uyması gereken önlem ve tedbirler ile ilgili olarak koordinasyon görevinin yürütüldüğünü kaydetti.

Karabük'te coğrafi işaret alarak tescilli 5 adet ürünü olduğunu anlatan İnan, bu ürünlerin; Safranbolu safranı, Safranbolu lokumu, Eflani çember bezi, Eflani hindi banduması ve Safranbolu kıtırı olduğunu, üretimi yapılan diğer ürünlerle ilgili olarak çalışma yaptıklarını da ifade etti.

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