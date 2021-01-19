Karabük’te yaşlılara Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı

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Karabük'te huzurevinde kalan yaşlılara Çin'den Türkiye'ye getirilen Covid19 aşısı yapılmaya başlandı.

Geçtiğimi hafta Perşembe günü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 'Acil kullanım onayı' verilmesinin ardından korona virüs (CoronaVac) aşısı Karabük'te uygulanmaya başlamıştı. Sağlık Bakanlığı'na ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli aşılar sağlık çalışanlarının ardından Yücel Huzurevi’nde kalan 25 yaşlı ve 9 personele uygulandı.

Karabük’e getirilen 4 bin 680 aşının risk gruplarına göre uygulanmaya devam ettiği öğrenildi.

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