Seyir halindeki otomobil alev aldı

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Karabük’te seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluşurken sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay 100. Yıl Mahallesi Kültür Merkezi mevki'inde meydana geldi. Dursun Topçam idaresindeki 78 AY 473 plakalı Şahin marka otomobilin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü Topçam aracını kenara çekerek aracından inip itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını hızlıca söndürürken araçta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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