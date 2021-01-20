ÖSYM eski Başkanı Toker memleketinde toprağa verildi

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) eski Başkanı Prof. Dr. Fethi Toker (89) memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Ankara’da yaşadığı evde hayatını kaybeden 89 yaşındaki ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. Fethi Toker’in cenazesi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi. Aile mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Toker’in yakınlarının yanı sıra Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Toker toprağa verildi.

19651969 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Test ve Araştırma Bürosunda uzman olarak görev yapan Toker, 1988 yılından itibaren ÖSYM Başkanlığı görevini üstlenerek 1993 yılında kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştı.

3 yıl boyunca ÖSYM’de danışmanlık yapan Toker 1996 yılında yeniden ÖSYM Başkanlığı görevine getirilmişti.

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