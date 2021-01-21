KARÇEV Encümen Toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KARÇEV Encümen Toplantısı yapıldı

İHA

KARÇEV Encümen Toplantısı yapıldı

Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) Encümen Toplantısı, Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.
Encümen toplantısı, katı atık bertaraf tesisi yapım çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Ahmet Işık tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından atık sahasına çöp taşıma ve nakliye konusu görüşüldü.
Toplantı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

41 milyon 386 bin TL keşif bedelli altyapı işleri 2022’de tamamlanacak
YEREL HABERLER 41 milyon 386 bin TL keşif bedelli altyapı işleri ...
Girdiği kümes atmacanın sonu oluyordu
YEREL HABERLER Girdiği kümes atmacanın sonu oluyordu
Karabük’te aşı yapılan kişi sayısı 3 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Karabük’te aşı yapılan kişi sayısı 3 bine yaklaştı
“Osmanlı’nın parmak izi” Safranbolu’da kar manzaraları mest etti
YEREL HABERLER “Osmanlı’nın parmak izi” Safranbolu’da kar ...
Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu
YEREL HABERLER Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri ...
ÖSYM eski Başkanı Toker memleketinde toprağa verildi
YEREL HABERLER ÖSYM eski Başkanı Toker memleketinde toprağa verildi
Seyir halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev aldı
Karabük’te kar yağışı etkili oldu, kazalar ardı sıra geldi Tırı uçuruma yuvarlanmaktan kar ve ağaçlar kurtardı
YEREL HABERLER Karabük’te kar yağışı etkili oldu, kazalar ardı sıra ...
Eski ÖSYM Başkanı Toker hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski ÖSYM Başkanı Toker hayatını kaybetti
Safranbolu Belediyesi altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi altyapı çalışmalarını aralıksız ...
Karabük’te yaşlılara Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Karabük’te yaşlılara Covid-19 aşısı yapılmaya ...
Karabük 2020'nin 11 ayında 373 milyon dolar ihracat yaptı
YEREL HABERLER Karabük 2020'nin 11 ayında 373 milyon dolar ihracat ...
Karabük'te 9 bin 481 kişi "İmar Barışı"ndan yararlandı
YEREL HABERLER Karabük'te 9 bin 481 kişi "İmar Barışı"ndan ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine bağlandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl ...
Nesli tükenmekte olan su samurunu tüfekle vurdular
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan su samurunu tüfekle vurdular
Karabük’te 30 köy yolu daha ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Karabük’te 30 köy yolu daha ulaşıma açıldı