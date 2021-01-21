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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel 2020 yılını değerlendirdi

İHA

Vali Gürel 2020 yılını değerlendirdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilerle bir araya geldiği basın toplantısında 2020 yılındaki çalışmaları değerlendirdi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Alb. Bahtiyar Yılmaz, İl Sağlık Müdürü ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, polisevinde gazetecilerle bir araya geldi.
2020 yılını değerlendiren Vali Gürel, geçen yıl 11 Mart tarihinden itibaren Türkiye’de görülen Covid19 ile mücadelede için Karabük’te Ramazan Bayramı’na kadar güzel bir süreç yürüttüklerini hatırlattı.
Korona virüsün görüldüğü ilk 2.5 aylık bir zaman dilimin kentte 180 vaka görüldüğünü belirten Gürel, “Bunların 40’ı havalimanında mahsur kalan Cezayirli vatandaşlarımızdan kaynaklandığını söyleyebilirim. Bu süreçte 12 kişi onlardan hastalandı. Geri kalan 28 kişi de bizim personelimiz ve onların ailelerinden kaynaklı vaka ortaya çıktı ama onlardan hayatını kaybeden olmadı.” dedi.
“Kurallara uyularak hareket edilmesi sağlandı”
1 Haziran sonrası Kontrollü Sosyal Hayat dönemine geçildiğini kaydeden Gürel, “Bu dönem içerisinde bir kısım kurallar belirlendi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde işletmeler, neredeyse tamamen kapatıldı. Belki o vakanın çıktığı ilk günlerdeki panik havası ile çok yoğun bir işyeri kapatma ile karşı karşıya kaldık. Aslında bunların hepsini kapatmamak da gerekirdi ama öyle bir karar alındı. Bizler de buna uyduk. Daha sonrasında işyerlerinin kurallar çerçevesinde hareket etmesi, müşterilerin kurallara uyarak hareket etmesi sağlandı. Resmi kurumlarımızdaki denetim ekiplerimiz kurallara uyulmasıyla ilgili denetimlerini sağladılar. Halen devam ediyoruz” diye konuştu.
“Vaka sayıları hastanemizi tıkayacak boyuta geldi”
Kurban Bayramı nedeniyle kente giriş çıkışın çok fazla olduğunu dile getiren Gürel, “Bu süreçler Kurban Bayramı’na kadar nispeten böyle rölantide geçti. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle ilimize çok insan gelip gitmedi. Kurban Bayramı’nda öyle olmadı. Çok fazla hemşehrimiz memlekete gelme ihtiyacı hissetti. 20 bin aracın geldiğini tahmin ediyoruz. Yani 100 bine yakın insan geldi gitti. Bu kadar insanın gelip gitmesiyle beraber vaka sayılarında peyderpey artış gözlemlendi. Daha sonraki süreçlerde vaka sayılarımız neredeyse hastanemizi tıkayacak boyuta geldi. Kasım ayında maalesef böyle bir sıkıntı yaşadık” ifadelerine yer verdi.
Vali Gürel, hükümetin en tepe noktada aldığı kısıtlama kararları ile vaka sayılarının normal seviyelerine indiğini kaydederek şunları söyledi: “Bunu söylerken tedirginlik hissediyorum. Çünkü vaka sayılarının hiç olmadığı bir günden çok yüksek rakamlara ulaştığımız için tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İlimizde de vaka sayıları aşağıya doğru geldi. Vakalar rahatladı, hayatını kaybeden hasta sayımız çok azaldı bazen bir bazen hiç olmayabiliyor. Orada sağlık çalışanlarımız baskı altında değil artık. Hastanemizde 32 yoğun bakım ünitesi oluşturuldu. Mevcudun üzerinde oluşturuldu. Bu çok önemli bir kapasite. Hastanelerde yüzlerde yoğun bakım ünitesi olması, 465 olan yatak kapasitemiz 50 ilave ile 515’e çıkarıldı. Bu da hastane kapasitemizin artmasına neden oldu.”
Karabük’e 4 bin 680 aşının geldiğini ifade eden Gürel, “Bu aşılar önce sağlık personeline yapıldı. Daha sonra huzurevinde ve rehabilitasyon merkezinde kalan yaşlılara yapıldı. Şimdi de 90 yaş ve üzerinde olan yaşlılara evlerinde aşı yapılmaya başladı. Ümidimiz önümüzdeki süreçte aşıların gelmesi ile beraber toplumun tamamına yayılması” dedi.
Pandemi sürecinde hükümetin, Karabük’e 81 milyon TL desteği olduğunu açıklayan Vali Gürel’in yatırımlar hakkında da bilgi vermesi ile toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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