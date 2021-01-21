Karabük POMEM'den 5 bin 322 öğrenci mezun oldu

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) bugüne kadar toplam 5 bin 322 öğrenci mezun oldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Polis Meslek Eğitim Merkezini ziyaret ederek POMEM Müdürü Zekeriya Çoban’dan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Slaytlar eşliğinde yapılan çalışmalardan bahseden Çoban, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan POMEM'in il merkezine 15 kilometre mesafede bulunduğunu, 211 bin 877,29 metre kare alana sahip olarak, 2012 yılında eğitim ve öğretim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Eğitim merkezinde bugüne kadar; 5 dönemde bin 979 genel branşlı, 6 dönemde 2 bin 744 özel hareket branşlı olmak üzere 4 bin 723 polis memuru 1 dönemde 600 çarşı ve mahalle bekçisi olarak 5 bin 322 öğrencinin eğitim ve öğretimini tamamlayarak mezun olduklarını ifade etti.

Eğitim merkezinde 25. Dönem Kadın Özel Hareket Eğitimi düzenlendiğini 501 asil adayla planlandığını 08 Mart 2020 tarihi itibariyle eğitim ve öğretime başlandığını vurgulayan Çoban, 14 Mart tarihinde ise tüm dünyada yaşanan Covid19 salgınına bağlı olarak eğitim ve öğretimini sonlandırıldığını, 1 Temmuz 2020 tarihinde 252 öğrenci adayı ile eğitim ve öğretimin tekrar başladığını, 15 Ocak 2021 tarihinde 250 Kadın Özel Hareket öğrencisinin mezun olduğunu kaydetti.

Çoban, kanunun verdiği yetkiler kapsamında ülkenin güvenliğini sağlayıp suçları önleyerek olayları açığa kavuşturarak kamu otoritesi ve kamu yararını sağlayan erdemli, disiplinli ve kararlı polis memurları yetiştirdiklerini söyledi.

Verdiği bilgiler için Çoban’a teşekkür eden Vali Gürel, özellikle yaşanan pandemi döneminde özverili olarak görev yapan polis teşkilatının halkın huzuru can ve mal güvenliği korumak amacıyla üstün bir hizmet aşkı ile göreve geldiğini belirtti.

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