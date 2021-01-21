Hava sıcaklıkları düştü, göletler dondu Karabük'ün Eflani ilçesinde göletler buz tuttu, doyumsuz görüntüler ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünürken göletler yüzeyi buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede Ortakçılar, Bostancılar ve Kadıköy göletleri dondu. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ilçede göletlerin buz tutması seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.