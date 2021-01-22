Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı Sokak ortasında iki aile arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaşınca taraflar birbirine girdi. Kavgada 1 kişi yaralanırken, tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga anı kameraya yansıdı.
Safranbolu Belediyesi’nin arka kısmındaki sokakta, aralarında husumet bulunan 2 aile karşılaşınca kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada sopa ve koltuk değneği de kullanıldı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 1 kişi de Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Taş ve sopaların isabet ettiği park halindeki 2 otomobil hasar gördü. Kavgaya karışarak korona virüs tedbirlerini ihlal eden taraflara idari para cezası uygulandı.
Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.