Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı Sokak ortasında iki aile arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaşınca taraflar birbirine girdi. Kavgada 1 kişi yaralanırken, tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga anı kameraya yansıdı.

Safranbolu Belediyesi’nin arka kısmındaki sokakta, aralarında husumet bulunan 2 aile karşılaşınca kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada sopa ve koltuk değneği de kullanıldı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 1 kişi de Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Taş ve sopaların isabet ettiği park halindeki 2 otomobil hasar gördü. Kavgaya karışarak korona virüs tedbirlerini ihlal eden taraflara idari para cezası uygulandı.

Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.