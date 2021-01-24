KARÇEL’den üretim rekoru

KARDEMİR’in yan kuruluşu olan KARÇEL AŞ. 2020 yılında 15 bin tonun üzerinde imalat yaparak kuruluşundan bu yana en yüksek imalat miktarına da ulaşarak rekor kırdı.

KARDEMİR’in özelleştirilmesinden önce ülke genelinde üstlendiği yüzlerce proje ile “Fabrikalar yapan fabrika” unvanını kazanan KARÇEL AŞ. eski günlerine geri dönüyor. Şirket, pandemi nedeniyle piyasaların daraldığı, istihdamın azaldığı günlerde üretim ve istihdam rekoru kırdı.

Geçmiş dönemlerde ağırlıklı olarak KARDEMİR yatırımlarının imalatlarını gerçekleştiren KARÇEL AŞ, 2020 yılından itibaren ağırlık verdiği dış pazarda üstlendiği projelerle tarihinin üretim rekorunu kırdı. KARDEMİR yatırımlarının azalması ile çehresini piyasaya yönelten KARÇEL AŞ kapasitesinin yüzde 90’nını piyasaya iş yaparak tamamladı. Yurtiçi ve yurtdışı birçok önemli projede yer alan KARÇEL AŞ; “Fabrikalar yapan fabrika” misyonuna yıllar sonra geri döndü. Şirket; Rusya’da Liman Genişleme Projesi, Afrika’da demiryolu hatları kurulumu, Tayland’da rafineri modernizasyonu gibi birden çok proje ile ülke ihracatına da katkı sundu. Fabrika ayrıca yurtiçinde de Çanakkale Köprüsü imalatları, Ordu Çamsan’ın MDF3 tesisi yatırımı imalatları, Şişecam soğuk fırın tamirleri, Afşin Elbistan ATermik Santrali modernizasyonu ve Siirt ’de yapımına devam edilen Türkiye’nin ilk çinko izabe tesisi kurulum, inşaat, imalat ve montajını paket olarak üstlendi.

Pandemi nedeniyle birçok firma ve kuruluşun personel azaltımına gittiği dönemde KARÇEL gerek şantiyeleri ve alt yüklenicileri ile gerekse de fabrika sahasındaki taşeronları ile sene boyunca binden fazla insana istihdam sağladı.

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